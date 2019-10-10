Цхинвал, , 23:04 — REGNUM Собираемость за потребляемую электроэнергию в Южной Осетии составляет около 72%. Теперь злостных неплательщиков будут штрафовать, заявил председатель Комитета промышленности, транспорта и энергетики Батрадз Санакоев. Об этом 10 октября сообщает информагентство «Рес».

Санакоев отметил, что ранее ГУП «Энергоресурс» отправляло гражданам республики обращения о своевременном погашении абонентской платы за потребляемую электроэнергию, однако данные меры не привели к положительным результатам. Часто сотрудниками выявляются факты изменения показателей счетчиков.

Подобные нарушения приводят к увеличению долга за электроэнергию перед Россией, государство вынужденно субсидировать ГУП. Долг республики на сегодняшний день составляет порядка 270 миллионов рублей.

В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по единственной линии электропередачи Зарамаг — Северный портал — Дзау.

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