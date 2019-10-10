Ижевск, , 22:53 — REGNUM Муниципальные образования Удмуртии за счет собственных средств планировали в 2019 году ликвидировать 46 несанкционированных свалок. В результате план перевыполнен — ликвидировано 48 точек складирования отходов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» на средства республиканского бюджета убрали 18 свалок, или полный объем от плана.

К концу года республика намерена достичь показателя 10% по раздельному сбору мусора. К 2025 году объем переработанных отходов в регионе должен составлять 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, средства в размере 25,392 млн рублей были распределены между 11 районами Удмуртии на рекультивацию свалок общей площадью около 32 га. Премьер-министр региона Ярослав Семенов ранее говорил, что к концу года исчезнут более 50 свалок, но это «только «десятая часть того, что годами копилось в лесах и оврагах республики».