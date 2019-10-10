Тюмень, , 21:32 — REGNUM Тюменская область из-за налоговых льгот предприятиям, работающим в регионе, потеряет в 2020 году 4,7 млрд доходов. Депутатов регионального парламента на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 10 октября убеждали в целесообразности поддержки приоритетных для экономики производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Законопроект предлагает продолжить на 2020 год и плановые 2021−2022 гг. предоставление преимущества в уплате налогов для отдельных категорий предприятий. А именно, в виде снижения ставок налогов на прибыль организаций и на имущество организаций, освобождения от уплаты транспортного налога.

По прогнозам, сумма выпадающих налоговых доходов составит в 2020 году около 4,7 млрд рублей.

«Эти деньги останутся у налогоплательщиков, а объем инвестиций может составить около 900 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 13 тысяч», — отметил заместитель директора регионального департамента финансов Михаил Таранов.

Как пояснил председатель думского комитета Дмитрий Горицкий, налоговые льготы необходимы для инвестиционной привлекательности региона, так как они предоставляются держателям инвестиционных проектов Тюменской области, а также резидентам особых экономических зон и индустриальных парков.

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