Тюмень, 10 октября 2019, 21:32 — REGNUM Тюменская область из-за налоговых льгот предприятиям, работающим в регионе, потеряет в 2020 году 4,7 млрд доходов. Депутатов регионального парламента на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 10 октября убеждали в целесообразности поддержки приоритетных для экономики производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.
Законопроект предлагает продолжить на 2020 год и плановые 2021−2022 гг. предоставление преимущества в уплате налогов для отдельных категорий предприятий. А именно, в виде снижения ставок налогов на прибыль организаций и на имущество организаций, освобождения от уплаты транспортного налога.
По прогнозам, сумма выпадающих налоговых доходов составит в 2020 году около 4,7 млрд рублей.
Как пояснил председатель думского комитета Дмитрий Горицкий, налоговые льготы необходимы для инвестиционной привлекательности региона, так как они предоставляются держателям инвестиционных проектов Тюменской области, а также резидентам особых экономических зон и индустриальных парков.
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