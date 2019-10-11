Найроби, , 09:04 — REGNUM Согласно докладу о благосостоянии стран Африки за 2019 год, опубликованному банком «Афразия», в Кении проживает наибольшее количество миллиардеров среди стран Восточной Африки — 356 человек. За ней следует Танзания, где проживает 99 миллиардеров. Уганда заняла третье место с 67 миллиардерами, и завершила список лидеров Руанда, в которой было зарегистрировано 30 человек, имеющих на счету миллиарды долларов США.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», доклад также провел исследование среди всех стран Африканского континента, в ходе которого было выявлено, что ЮАР опережает все африканские страны по данному показателю: здесь проживает 2169 миллиардеров, за ней следует Египет с 932 миллиардерами и Нигерия — 531 миллиардер.

В докладе также говорится, что кенийская столица город Найроби опережает столицу Танзании город Дар-эс-Салам по количеству капитала. В списке самых богатых городов Африки Найроби опередил Дар-эс-Салам с капиталом в размере 49 миллиардов долларов США, в то время как капитал танзанийской столицы был оценен в 24 миллиарда долларов США. Дар-эс-Салам занял таким образом 11-ю строчку списка после Найроби.