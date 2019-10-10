Нью-Йорк, США, , 21:09 — REGNUM Индексы Уолл-стрит проводят вторые торги подряд в «зеленой зоне», 10 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 167,04 пункта (0,63%), до 26 513,05 пункта, индекс Nasdaq вырос на 44,97 пункта (0,57%), до 7948,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,88 пункта (0,72%), до 2940,28 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя торгов на фондовом рынке США началась в «красной зоне», однако ситуация выправилась после заявлений Пекина и Вашингтона о возможности «частичной» торговой сделки.

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