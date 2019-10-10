Тюмень, , 21:06 — REGNUM В Тюменской областной думе обсуждается вопрос предоставления налоговых льгот предприятиям региона на 2020 год. Целесообразность поблажек предприятиям парламентарии выясняли 10 октября на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Законопроектом предлагается установить на 2020 год преимущества в уплате налогов для отдельных категорий предприятий в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога. Таким образом пролонгируется государственная поддержка приоритетных для экономики Тюменской области отраслей.

Депутат Сергей Медведев поставил под сомнению данную меру поддержки инвесторов, напомнив о печальной судьбе Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Предприятию постоянно предоставлялись налоговые поблажки, однако в итоге оно находится в предбанкротном положении.

Михаил Таранов считает, что опыт налоговых льгот для Антипинского НПЗ нельзя назвать негативным, ибо завод построен.

«В силу не зависящих от нас обстоятельств возникли споры у заёмщика и кредитора, которые повлияли на хозяйственную деятельность предприятия. Завод есть. Он готов производить продукцию, наши действия оправданы», — заявил замдиректора регионального департамента финансов.