Член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн совершил инспекционную поездку в Сюнъань — новый городской район государственного уровня, который создан в апреле 2017 года для расширения Пекина за счет высокотехнологичной зоны, сообщает 10 октября Синьхуа.

Пекин, , 20:30 — REGNUM Сюнъань — название, образованное сочетанием начальных иероглифов двух уездов столичной провинции Хэбэй — Сюнсянь и Аньсинь, где располагается новый город. Предполагается, что его инновационной составляющей станет особая инфраструктура, которая обслуживается беспилотным транспортом. Строительство Сюнъани рассматривается в КНР важнейшим шагом по формированию столичной агломерации Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.

Проведя инспекцию, Хань Чжэн сделал ряд принципиальных замечаний, направленных на усиление развития в Сюнъани «умного» направления. Также, по его словам, важнейшим приоритетом остается охрана и защита окружающей среды.