Москва, , 20:27 — REGNUM Мошенники начали звонить клиентам банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Об этом сказано в отчете Банка России, который был сегодня, 10 октября. представлен на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций. Мошеники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков. Под видом блокировок подозрительных транзакций мошенники совершают хищения средств своих жертв.

Из-за этого в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка (ФинЦЕРТ) значительно увеличилось количество сообщений о номерах телефонных злоумышленников. ФинЦЕРТ отправил на блокировку информации о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8−800.