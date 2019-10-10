В Китае всячески приветствуются иностранные инвестиции и ведение бизнеса предпринимателями и предприятиями других стран, включая США, и эта практика будет продолжена, сообщает 10 октября Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана на ведомственном брифинге в Пекине.

Пекин, , 20:24 — REGNUM Дипломат отметил постоянное улучшение в последние годы бизнес-среды для иностранных партнеров, что позволило Китаю стать одним из наиболее инвестиционно привлекательных мест в мире. Касаясь американской стороны вопроса, Гэн Шуан отметил, что в ходе недавних опросов о безусловной рентабельности бизнеса в КНР заявили 97% опрошенных представителей предприятий из США, а 74% участников Американской торговой палаты изъявили желание расширить свою инвестиционную активность в Поднебесной.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что у руководства страны нет ни желания, ни оснований менять давшую успешные результаты политику реформ и открытости, и расширение международных обменов и инвестиций — важная составляющая этой политики.