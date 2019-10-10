Псков, , 20:14 — REGNUM Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, разработанный органами исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сегодня, 10 октября, был представлен главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, программа разработана до 2024 года.

К этому времени в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу документа также включены предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей региона.

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По мнению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, наиболее значимые для региона пункты программы — это газификация, решение вопроса территориального планирования, который позволит повысить собираемость налогов и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, а также мероприятия по развитию молочного животноводства и сохранению объектов культурного наследия.

Окончательная защита программы состоится в конце октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поставил задачу десяти самым депрессивным регионам страны «подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами». По его мнению, эти программы должны учитывать особенности каждой территории и наиболее перспективные экономические специализации, а кураторство членов правительства РФ и министерств России над регионами — это «единая точка выхода на федеральный уровень».

Напомним также, что в число регионов, которым понадобились индивидуальные программы развития и министры-кураторы, помимо Псковской области, вошли Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Курганская область, Алтай, Карелия, Тува, Алтайский край и Адыгея.

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