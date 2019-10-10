Анкара, , 21:05 — REGNUM Глава совета директоров турецкого оборонного предприятия ВМС Этхем Санджак заявил: «Несмотря на всевозможную критику проекта отечественного танка Altay со стороны запада, он успешно развивается и продвигается. Я надеюсь, что через 24 месяца Вооруженные силы Турции начнут его боевое применение. Самое позднее — через 48 месяцев, вместе с ним в строй встанет и другая продукция отечественного оборонпрома».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Этхем Санджак отметил: «Вплоть до прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы закупали пехотные винтовки у США. Последние 70 лет продавший душу западу бюрократический олигархат оборонную промышленность не развивал».

Этхем Санджак добавил: «Даже если бы мы хотели провести операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» 20 лет назад, то не смогли. Этому препятствовала неразвитость нашей оборонной промышленности, а также сами страны запада».