Могадишо, , 21:09 — REGNUM В отчете Генерального ревизора Сомали говорится, что около 20 миллионов долларов США донорской помощи не было депонировано на едином казначейском счете в Центральном банке Сомали и эти средства не могут быть учтены в государственном финансовом отчете. В докладе, опубликованном Генеральным аудитором Мохамедом Али, говорится, что из 38,2 млн долларов США, выделенных грантами от Европейского союза, Саудовской Аравии и Управления по поддержке проектов ООН (ЮНОПС), можно учесть только 19,8 млн, поскольку они были депонированы в Центральном банке. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Согласно отчету ревизора, оставшаяся сумма может быть либо храниться на оффшорных счетах за пределами Центрального банка, либо была незаконно присвоена. Согласно данным брифинга, проведенного министром финансов Сомали Абдирахманом Бейле и генеральным бухгалтером Фатумой Фарахом в нижней палате Парламента Сомали, «недостающие» средства находятся на оффшорном счете в Турции.

В отчете Генерального ревизора также ставится вопрос о том, каким образом учитываются доходы различных правительственных департаментов и учреждений. Отчет выделяет 1,4 миллиона долларов США, которые были собраны у финансовых источников и использованы без каких-либо сообщений о самом источнике и целях использования, что в корне противоречит Финансовой и бухгалтерской процедуре (FAPS).

В докладе отмечается, что все департаменты, министерства, парламент и канцелярия премьер-министра и президента не представили свои годовые финансовые отчеты для аудита. Любопытно, что даже Управление генерального бухгалтера, которому поручено подготовить финансовые отчеты всех государственных учреждений для аудита, не представило свои отчеты для аудита Генерального ревизора.