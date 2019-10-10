Неаполь, Италия, , 19:23 — REGNUM Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова пригласила безработных молодых людей «вернуться к земле» и к занятию сельским хозяйством, передает Il Giornale в четверг, 10 октября.

На фоне высокой молодежной безработицы в сельском хозяйстве Италии слишком мало молодежи, к примеру, главами лишь 8% сельхозпроизводств являются граждане моложе 40 лет, отметила она.

По данным экспертов, от 25% до 30% граждан Италии в возрасте от 15 до 30 лет (более 2 миллионов человек) не учатся и не работают.