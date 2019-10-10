Мурманск, , 18:48 — REGNUM В Мурманском морском рыбном порту зафиксировали рекордный за последние месяцы рост грузооборота — почти 72%.

«Если сравнить с сентябрём 2018 года, то обнаружится удивительный рост — на 7,6 тысячи тонн рыбопродукции или на 72% больше», — сообщили ИА REGNUM в порту.

Положительную динамику в порту объясняют изменениями валютного курса.

«Если в сентябре прошлого года мурманские рыбаки активно экспортировали рыбу, то сейчас темпы экспорта немного снизились. Многим рыбопромышленникам оказалось удобнее и выгоднее везти уловы в родной порт, а не в иностранные. И если раньше некоторые суда привозили в Мурманск только прилов, выгружая треску и пикшу в Норвегии, то сейчас они заходят с полными трюмами. Свою роль в росте грузооборота сыграла и креветка, которую в этом году регулярно доставляют большими партиями», — сообщили в порту.

Прогнозы на октябрь в порту пока не дают, но заявляют, что ожидают прироста показателей грузооборота по креветкам, которые относятся пока к неквотируемому виду морепродуктов.