Москва, , 18:42 — REGNUM По итогам конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), ИА REGNUM продолжает публиковать цикл интервью партнеров конкурса и победителей в различных номинациях.

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Конкурсная задача, предложенная ПАО «Газпром нефть» участникам финального хакатона конкурса «Цифровой прорыв», была ориентирована на одно из ключевых для компании технологических направлений: искусственный интеллект и анализ данных.

«Газпром нефть» уже успешно реализует проекты по применению технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности геологоразведочных работ, управления добычей углеводородов, оптимизации планирования, а также для повышения производственной безопасности.

Задача для финала была подобрана из реальной практики «Газпром нефти» и имеет большое прикладное значение для нефтяной индустрии. Требовалось создать наиболее эффективную программу для автоматизации мониторинга плотности стенок трубопроводов на основе данных магнитометрической съемки, которая проводится внутритрубным роботом-дефектоскопом. До недавнего времени интерпретацией магнитограмм занимались сервисные организации и этот процесс мог занимать несколько недель. Переход на автоматический контроль позволит в разы ускорить этот процесс и повысить надежность системы предупреждения внештатных технологических ситуаций.

Несмотря на сложность задачи, в нашем треке приняли участие 25 команд, и это очень высокий показатель. Участникам наш проект очень понравился, был ряд действительно интересных с точки зрения UI/UX дизайнерских решений, даже после окончания конкурса некоторые участники продолжили общение с нашими экспертами и планируют довести задачу до работающего решения.

Для «Газпром нефти», в первую очередь, было важно выявить перспективных талантливых специалистов и в целом понять уровень участников конкурса.

Все финалисты конкурса получат доступ к платформе «Профессионалы 4.0», которая объединяет крупные компании и талантливых профессионалов для реализации проектов в составе гибких команд. Для корпораций это способ преодолеть «кадровый голод» и привлекать финалистов конкурса к реализации технологических проектов бизнеса и государства, а для талантов — возможность применить свои знания и компетенции, не устраиваясь на постоянную работу в организации.

Для развития направления искусственного интеллекта в России создается НОЦ* искусственного интеллекта в промышленности, в рамках которого запланированы научные исследования и совместная работа крупнейших вузов Санкт-Петербурга по проектам применения искусственного интеллекта в промышленности. В настоящее время компания решает большое количество задач для формирования полноценного образовательного направления в области технологии искусственного интеллекта и анализа данных как внутри компании, так и вовне. Участие в подобных форматах и хакатонов позволяет скорректировать и дополнить образовательные программы необходимой экспертизой, чтобы обеспечить уровень подготовки, адекватный для решения сложных задач компании.

Победителем в решении задачи ПАО «Газпром нефть» по разработке сервиса анализа данных для дефектоскопии транспортных трубопроводов стала команда Waico из Москвы. Ее руководитель Вячеслав Козицын рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как проходили соревнования и что запомнилось больше всего.

Каковы впечатления от конкурса?

В целом мы остались очень довольны своим участием в конкурсе. Конкурс очень интересный, и была очень высокая конкуренция — в нашей номинации было 25 команд.

Что было самым интересным?

Были очень интересные темы для заданий, и мы смогли посмотреть Казань. Кроме того, мы получили возможность пообщаться с разными людьми, обменяться опытом.

Что было самым трудным?

Работа. Физическое напряжение при выполнении задания.

Намерены ли еще принимать участие в хакатонах «Цифрового прорыва»?

Посмотрим, какие задачи перед нами поставят устроители подобных конкурсов. для нас главное — чтобы задачи были интересны.

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