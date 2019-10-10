Аддис-Абеба, , 21:38 — REGNUM Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде отметил, что для реализации внутренней программы экономических реформ в Эфиопии необходимо активное сотрудничество всех заинтересованных сторон, а главную роль должно сыграть бизнес-сообщество страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Проинформировав официальных лиц из региональных штатов и городских администраций Эфиопии о состоянии процесса реализации экономических реформ, министр финансов Шиде заявил, что активное участие частного сектора и заинтересованных лиц со стороны государства имеет решающее значение для реализации инициативы. По его словам, все региональные государства Эфиопии и их бизнес-сообщества обязаны наращивать свои «производства и производительность». Все должны выполнять свои обязанности по осуществлению этой реформы путем эффективного внедрения человеческого капитала и природных ресурсов, имеющихся в распоряжении страны.

Шиде отметил, что реформа направлена на поддержание продолжающегося в Эфиопии экономического роста и создание новых возможностей для трудоустройства молодежи, добавив, что все заинтересованные лица должны работать вместе для достижения этих целей.

Государственный министр финансов Эфиопии без портфеля Эйоб Текалин отметил: «Наша программа реформ направлена на преодоление проблем, с которыми страна сталкивается в экономическом плане, с помощью комплексного и хорошо синхронизированного набора мер». Он добавил, что «макроэкономические реформы будут основными сферами сосредоточения усилий правительства наряду со структурными и отраслевыми реформами».