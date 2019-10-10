Москва, , 18:16 — REGNUM С поддержкой главы правительства РФ Дмитрия Медведева отмены «банковского роуминга» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает на оперативное принятие проекта закона, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Глава правительства очень верно отметил, что избыточные банковские комиссии дискриминируют наших граждан», — заявил Миронов.

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Он напомнил, что внесенный депутатами фракции в Госдуму законопроектом предлагается отменить все межбанковские комиссии за переводы по дебетовым картам физических лиц, если они осуществляются в рублях. Кроме того, инициатива предусматривает отмену комиссий за снятие денег в «чужих» банкоматах.

«Мы надеемся, что при поддержке правительства и коллег в Госдуме весь этот комплекс мер будет реализован. Принятие нашего законопроекта не только освободит граждан от банковских поборов, но и усилит конкуренцию между кредитными организациями», — заявил Миронов.

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