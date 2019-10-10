Симферополь, 10 октября 2019, 18:32 — REGNUM Летом в Крыму более половины платежей банковскими картами было сделано жителями материковой части России. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексей Черняк.
По его словам, в 2018 году эти показатели были в 1,6 раза ниже. Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов из 159 стран мира. При этом 28% туристов прибыли на полуостров авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту, 15% — через государственную границу РФ на севере Крыма.
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