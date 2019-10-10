Симферополь, , 18:32 — REGNUM Летом в Крыму более половины платежей банковскими картами было сделано жителями материковой части России. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексей Черняк.

«Мы запросили информацию одного из наших банков по расчётам в сети терминалов. С июня по конец августа 2019 года объём безналичных расчётов в сети терминалов одного только банка — 25,5 млрд рублей, общее количество платежей — 32,6 млн единиц. Это 280 проведений карточкой безналичного расчёта в минуту», — отметил Черняк.

По его словам, в 2018 году эти показатели были в 1,6 раза ниже. Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов из 159 стран мира. При этом 28% туристов прибыли на полуостров авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту, 15% — через государственную границу РФ на севере Крыма.

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