Москва, , 18:09 — REGNUM СК «Респект» винит ЦБ в том, что страховые средства не были своевременно и полно переданы в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.

«Информация о том, что СК «Респект» не планировала передачу страховых премий не соответствует действительности. Мы изначально выступали за скорейшую передачу денежных средств и ответственности в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», — заверил Цуркан.

«К огромному сожалению, решение ЦБ РФ об отзыве лицензии и введение временной администрации нарушило планы страховщика по своевременной и полной передаче страхового портфеля в Фонд и сделала исполнение этих обязательств невозможным», — указал он.

Цуркан заверил, что после вступления в силу решения суда о возврате лицензии СК «Респект» возобновится работа в этом направлении, чтобы исполнить все ранее взятые обязательства.

Николаев в ходе пленарного заседания сообщил о том, что накануне принятия закона, обязывающего страховщиков отчислять средства в компенсационный фонд дольщиков, у компании «Респект» была отозвана лицензия. Затем суд признал этот шаг незаконным, однако средства так и не были перечислены.

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