Симферополь, , 18:27 — REGNUM Летом в Крыму средняя загрузка средств размещения в ряде районов достигала 95%. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«В сезоне 2019 года работало в среднем 669 коллективных средств размещения, больше 1,7 тысячи мини-отелей, 622 турагентства, 69 туроператоров и 1 тыс. 353 гида, в том числе 111 гидов-переводчиков. Средняя загрузка в период курортного сезона составила более 70%, в том числе в августе в целом ряде районов она достигла практически 95%», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили почти 1,5 млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем в 2018 году.

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