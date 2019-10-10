Симферополь, 10 октября 2019, 18:27 — REGNUM Летом в Крыму средняя загрузка средств размещения в ряде районов достигала 95%. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, представители крымского гостиничного бизнеса в 2019 году заплатили почти 1,5 млрд рублей налогов, что на 25% больше, чем в 2018 году.
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