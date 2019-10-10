Москва, , 18:05 — REGNUM Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержали законопроект об ограничении иностранной доли в капитале значимых информационных ресурсов РФ, в том числе Яндекса. Об этом представители служб заявили в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Речь идёт об инициативе депутата Антона Горелкина («Единая Россия») о том, чтобы установить максимум для иностранного участия в финансировании информационных ресурсов РФ. Так, иностранного капитала не должно быть больше 20%, уверен автор инициативы.

Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская отметила, что такое нововведение необходимо, однако также важно доработать некоторые пункты законопроекта. В частности, депутатам следует подумать над критериями, по которым можно считать информресурс значимым. Такой же позиции придерживается и ФАС.

«Концептуальных возражений нет. Но мы говорим о том, что нужно уточнить критерии, по которым тот или иной информационный ресурс будет относиться к значимым», — отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.