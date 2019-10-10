Бишкек, , 17:46 — REGNUM Киргизии удалось подняться на одну строчку и занять 96-е место среди 141 государства в «Глобальном индексе конкурентоспособности — 2019», составленном аналитиками Всемирного экономического форума.

Соседями республики по рейтингу оказались такие государства как Намибия, Кения, Парагвай и Гватемала.

Среди постсоветских стран наилучшие результаты в этой сфере продемонстрировали: Эстония — 31-я позиция, Литва — 39-я и Латвия — 41-я. Затем следуют Россия — 43-е место, Казахстан — 55-е, Азербайджан — 58-е, Армения — 69-е и Грузия — 74-е.

Замыкают список Украина — 85-я позиция, Молдавия — 86-я, Киргизия — 96-я и Таджикистан — 104-я. Белоруссия, Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были.

Лидерами рейтинга его авторы выбрали Сингапур, США, Гонконг, Нидерланды и Швейцарию. В первую десятку также смогли попасть Япония, Германия, Швеция, Великобритания и Дания.

Наихудшие показатели продемонстрировали Чад, Йемен, Конго, Гаити и Мозамбик. Эти страны, по мнению аналитиков Всемирного экономического форума, являются наименее конкурентоспособными в мире.