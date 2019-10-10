Ярославль, 10 октября 2019, 17:44 — REGNUM Четыре меморандума о сотрудничестве с иностранными государствами подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники выставки «Золотая осень» на ярославском стенде
Участники выставки «Золотая осень» на ярославском стенде
Yarregion.ru

Ярославская делегация продолжает работу в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень». В первый день было подписано несколько соглашений о привлечении инвестиций в региональный агропромышленный комплекс. В частности, речь идет о возобновлении работы Ярославского ЛВЗ, строительстве завода по производству мороженого в Тутаеве и нового животноводческого комплекса в Ростовском районе.

Сегодня, 10 октября, глава региона Дмитрий Миронов подписал меморандумы о сотрудничестве Ярославской области с Республикой Молдова, Казахстаном, Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. Завтра планируется подписание подобного документа и с Республикой Армения.

«Документы предполагают содействие в продвижении и реализации экспортно-импортных операций, международной торговли и уникальных бизнес-проектов и программ. Задача расширения присутствия ярославских сельхозпроизводителей на внешних рынках поставлена перед нами губернатором. Она вписывается в цели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и является для нас одной из приоритетных», — рассказал директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин.

Надо отметить, что продукты питания, которые производятся в Ярославской области, экспортируются в более чем 20 стран. Речь идет в основном о кондитерских изделиях, бакалее, чае, кофе, мясе птицы, яйцах. Теперь география присутствия ярославских товаров существенно расширится.

Кроме того, меморандум предполагает организацию и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

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