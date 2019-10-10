Симферополь, , 17:59 — REGNUM В 2019 году на территории Крымского полуострова отдохнули порядка одного миллиона граждан Украины. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Архип Куинджи. Крым. 1908

«Порядка одного миллиона туристов, посетивших Крым в этом году, — граждане Украины. Кстати говоря, мы столкнулись с некой информационной волной, кто там кого как посчитал, потому что многие апеллируют к данным пограничной службы не нашей страны. По данным Пограничной службы ФСБ России, на 1 сентября в обе стороны проехали 2,157 млн человек, в Крым из них — 1,426 млн», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории Крымского полуострова отдохнули 6,6 млн туристов.

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