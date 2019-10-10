Симферополь, , 17:48 — REGNUM В 2019 году на территории крымского полуострова отдохнули 6,6 миллиона туристов. Об этом 10 октября на заседании комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«По состоянию на 1 октября с начала 2019 года в Крыму отдохнули 6,6 миллиона туристов. Это на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — отметил министр.

По его словам, 28% туристов прибыли в Крым авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту, 15% прибыли через государственную границу РФ на севере полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике заявили, что хотят отказаться от курортного сбора из-за имиджевых потерь.

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