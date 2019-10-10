Губкин, Белгородская область, , 17:01 — REGNUM В Губкинском районе Белгородской области введен в эксплуатацию первый в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс, разработанный и построенный отечественной компанией.

Инвестиции в проект составили порядка 1,5 млрд рублей.

Новый комплекс должен решить одну из главных задач нацпроекта «Экология» в регионе по созданию комплексной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс включает также завод и полигон. Комплекс рассчитан на 150 тысяч тонн ТКО в год, порядка 400 тонн в сутки.

«Этот объект построен на стыке двух крупнейших городских округов, он еще прочнее свяжет эти две административные единицы в единый территориальный комплекс. Это государственно-частное партнерство, частные инвестиции — Банк МСП, очень многое сделали городская администрация, область — за счет своих программ. Благодаря общим усилиям объект состоялся. Система сбора и транспортировки создана, мусорная реформа запущена, и Белгородчина ее успешно выполняет», — цитирует ТАСС слова губернатора Белгородской области Евгения Савченко.