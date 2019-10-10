Губкин, Белгородская область, 10 октября 2019, 17:01 — REGNUM В Губкинском районе Белгородской области введен в эксплуатацию первый в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс, разработанный и построенный отечественной компанией.
Инвестиции в проект составили порядка 1,5 млрд рублей.
Новый комплекс должен решить одну из главных задач нацпроекта «Экология» в регионе по созданию комплексной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс включает также завод и полигон. Комплекс рассчитан на 150 тысяч тонн ТКО в год, порядка 400 тонн в сутки.