Рига, , 16:53 — REGNUM Общий объём потерь бюджета Латвии из-за налоговой реформы-2017 составит около 1% ВВП ежегодно. Об этом, как информирует портал LSM, сообщила член Совета по фискальной дисциплине Латвии Инна Штейнбука.

В перспективе, считает Штейнбука, потери уменьшаться.

«Больше всего пострадали поступления от подоходного налога с предприятий, план сборов которого предусматривал инкассировать 200 млн евро, — заявила Инна Штейнбука. — Однако, по ситуации на август месяц в казну поступило только 18 млн евро. Это было отчасти компенсировано ростом поступлений от социального налога. Авторы реформы полагали, что благоприятная для компаний налоговая политика обеспечит больший экономический рост, чем вышло на деле».

По ее словам, эти средства правительство Латвии могло бы использовать, чтобы снять острые проблемы в сферах образования и здравоохранения. Поэтому Совет по фискальной дисциплине поддерживает решение правительства не проводить никаких налоговых изменений в следующем году.

Напомним, налоговая реформа 2017 года в Латвии ввела прогрессивную шкалу подоходного налога для частных лиц, существенно выросли социальные выплаты и акцизные ставки.