Рига, , 16:44 — REGNUM В августе импорт товаров из Латвии упал на 15,1%, а экспорт — на 2,1%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

По данным управления, оборот внешней торговли страны в августе составил 2,37 млрд евро, что в фактических ценах на 9,5% меньше, чем годом ранее. Экспорт в августе составил 1,1 млрд, импорт 1,28 млрд евро. За первые восемь месяцев торговый оборот достиг 18,65 млрд евро, что на 0,7% больше этого показателя в 2018 году.

Самыми большими торговыми партнёрами Латвии в рамках ЕС были Литва — 18% от всего объёма экспорта, Эстония — 11,2%, Германия — 7,6% и Швеция — 6,6. Если говорить об импорте, то это та же Литва 20,3%, Германия — 10,4%, Польша — 9,3% и Эстония — 8,4%.

В ЦСУ отметили, что самым большим торговым партнёром Латвии за пределами ЕС осталась Россия: экспорт — 10,2% от общего объёма, импорт — 7,9%. Общий экспорт из стран СНГ в августе поднялся на 1,5% пункта, импорт упал на 4,1%.