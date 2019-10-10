Калининград, , 16:39 — REGNUM От 3 до 6 тыс. бутылок в час с этикетками и подделанными акцизными марками, — подпольный завод такой мощности в Калининграде обнаружили сотрудники управления МВД по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 10 октября. На заводе производился полный цикл по изготовлению нелегальных крепких спиртных напитков. Он располагался на территории одного из городских производств.

Правоохранительные органы на самом заводе и в местах проживания организаторов незаконного производства обнаружили 100 тыс. литров спирта. Предварительный ущерб оценён в 100 млн рублей.