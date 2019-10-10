Бишкек, , 16:39 — REGNUM Согласно прогнозам министерства финансов доходы республиканского бюджета Киргизии в октябре 2019 года должны будут превысить 12 млрд 241 млн сомов (11 млрд 409 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Из этих денег на налоговые доходы приходится около 11 млрд 601 млн сомов (10 млрд 812 млн рублей).

В том числе поступления от налоговой службы — около 6 млрд 901 млн сомов (около 6 млрд 432 млн рублей), от таможенной службы — 4 млрд 700 млн сомов (более 4 млрд 380 млн рублей), от предприятия по разработке крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор» — около 412 млн сомов (около 384 млн рублей).

На неналоговые доходы приходится около 641 млн сомов (597 млн рублей).

При этом общие расходы республиканского бюджета Киргизии в текущем месяце запланированы на уровне около 11 млрд 166 млн сомов (10 млрд 407 млн рублей).