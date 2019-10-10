Великий Новгород, , 16:37 — REGNUM В Великом Новгороде до конца 2019 года планируется запустить пилотный проект цифрового мониторинга качества уборки городских улиц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о его реализации договорились губернатор Новгородской области Андрей Никитин и руководитель организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Ковнир отметил, что для пилотирования проекта не требуется финансирования со стороны региона, а эффективность его реализации можно оценить по опыту Калуги, где проект уже реализуется.

В рамках проекта новгородцы смогут оставлять заявки на уборку определённых участков и комментировать ход работ.

В Калуге сотрудники управления городского хозяйства с помощью системы, разработанной компанией «Меркатор Холдинг», в режиме реального времени получают информацию о площадях уборки, видах работ, количестве и типах спецтехники, находящейся на улицах, могут проверять соблюдение муниципальных контрактов на уборку улиц. Для этого уборочные машины оснастили бортовыми датчиками работы, геолокации и контроля топлива. Цифровой мониторинг уборки города реализуется в рамках программы «Умный город».

Читайте также: Неровный асфальт мешает подрядчикам убирать Великий Новгород от пыли

По данным мэрии Великого Новгорода, в этом году, в отличие от прошлого сезона, помимо подрядчиков по муниципальному контракту, которые определились в результате торгов, часть города будет убирать муниципальное учреждение «Городское хозяйство». Оно взяло на себя уборку улиц на Торговой стороне города, а также порядка 30 проездов и улиц неразграниченного пользования в разных районах города. В других частях города убирать улицы будут победители аукциона: ООО «Чистый град» (Торговая сторона, Центральный район, Деревяницы) и ООО «Мехуборка» (Западный, Северный районы, Кречевицы, Волховский).

Читайте также: Мэр Великого Новгорода объяснил, почему сам не убирал улицы от снега

Читайте ранее в этом сюжете: Неубранный от пыли и песка Великий Новгород заметили в городской думе