Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM Зерновой терминал американской компании Louis Dreyfus в Ростовской области наращивает грузооборот. Об этом ИА REGNUM сообщили в агентстве инвестиционного развития региона.

«По итогам 2018 года донской терминал Louis Dreyfus перевалил 622 тыс. тонн зерновых, план на 2019-й год составляет 700 тыс. тонн. В текущем году на зерновом терминале ввели в эксплуатацию дополнительную технологическую погрузочную линию, что позволяет вести погрузку одновременно с двух причалов терминала и в перспективе увеличить номенклатуру грузов и довести грузооборот до 1 млн тонн зерновых в год», — отметил генеральный директор агентства Игорь Бураков.

«Агропорт Устье Дона» в Азовском районе — первый зерновой терминал, построенный компанией Louis Dreyfus в России.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в морском порту Азов собираются построить крупный зерновой терминал пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год.

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