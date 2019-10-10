Калининград, , 16:02 — REGNUM Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в СНГ, компания «Уралхим», подписала договор с властями Калининградской области об оказании агрохимических услуг в российском эксклаве, сообщила сегодня, 10 октября, пресс-служба правительства Калининградской области.

Подписание соглашение состоялось в рамках агровыставки «Золотая осень». «По итогам уборочной кампании 2019 года Калининградская область занимает второе место в России по урожайности зерновых и зернобобовых культур с результатом свыше 50 центнеров с гектара и первое место — по урожайности рапса», — сказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова, которая подписала договор со стороны властей Калининградской области. Со стороны «Уралхима» договор подписал руководитель управления сельскохозяйственных продаж ООО «Торговый дом «Уралхим» Дмитрий Котельников.