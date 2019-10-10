Москва, , 15:58 — REGNUM На нефтяные котировки причудливым образом действуют одновременные, но противоположно направленные драйверы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Нефть catmoz

«С одной стороны, есть явные признаки сохранения превышения предложения над спросом. Это, в частности, полное восстановление добычи в Саудовской Аравии после сентябрьской атаки беспилотников, увеличение запасов у главного мирового потребителя — США, на 2,9 млн баррелей за прошедшую неделю.

Но, с другой стороны, данные понижательные факторы локально компенсируются геополитическим обострением в странах — экспортёрах нефти. Происходят антиправительственные выступления в Эквадоре и Ираке, есть угроза вооружённого вторжения Турции в Сирию, на территорию нефтеносного Курдистана.

Опасения перебоев с поставками поддерживают цены. Равно как и ожидания прогресса в начинающемся новом раунде торговых переговоров Китая и США в перспективе ближайших дней.

В результате сочетания данных факторов котировки Brent немного поднимаются выше $58. До конца недели их динамика будет обусловлена новостями, что даёт вероятность движения и вверх и вниз, в зависимости от развития событий. Актуальный диапазон на данный период при этом будет $57,20—59,40», — считает эксперт.

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