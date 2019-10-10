Чита, , 15:52 — REGNUM Байкальская горная компания подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) о реализации проекта по освоению Удоканского месторождения меди на территории опережающего развития «Забайкалье». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба корпорации.

В соответствии с соглашением, в регионе будет построен горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды стоимостью 75,9 млрд рублей. Предполагается, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Предприятие в Каларском районе Забайкальского края будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.

«Разработка Удоканского месторождения в рамках I очереди позволит создать более 1800 рабочих мест на предприятии инвестора и 10 тысяч рабочих мест в смежных отраслях», — пояснил гендиректор КРДВ Аслан Канукоев.

Напомним, реализация крупнейшего инвестиционного проекта началась в 2008 году, когда лицензию на право пользования недрами на Удоканском месторождении получило ОАО «Михайловский ГОК». Для эффективной реализации проекта освоения месторождения была создана Байкальская горная компания.

С 2012 года, после завершения разведки, на объекте приступили к созданию инфраструктуры. Весной 2019 года на будущем комбинате начали бурить скважины для строительства подстанций в условиях высокогорья со сложным климатом.

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