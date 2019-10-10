Ульяновск, , 15:52 — REGNUM В Москве в рамках всероссийской агропромышленной выставки «3олотая осень-2019» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заключил ряд договорённостей, направленных на развитие АПК региона. Они касаются реализации инвестиционных проектов, предполагаемая сумма инвестиций составит около 8 млрд рублей. Это позволит создать около 360 новых рабочих мест, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Престижная агропромышленная выставка «Золотая осень» начала работу 9 октября. В ней принимают участие свыше 1500 предприятий из 17 зарубежных стран и 50 регионов России. В их числе — делегация Ульяновской области, которую возглавил губернатор Сергей Морозов. Глава региона подчеркнул, что выставка «Золотая осень» позволяет не только показать достижения сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области, завязать деловые контакты и обменяться опытом, но решить важнейшие задачи, связанные с развитием регионального агропромышленного комплекса.

Губернатор сообщил, что в этом году на площадках выставки подписано семь соглашений с общим объемом инвестиций около 8 млрд рублей. По его словам, за реализацией каждого инвестпроекта стоят «конкретные задачи по созданию новых рабочих мест для людей, обеспечению региона продукцией собственного производства и налоговым отчислением в бюджет области».

«Президент в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит нам задачи по поддержке фермерских хозяйств. Считаю, что подписанные соглашения помогут нам решить как задачу нацпроекта, так и дать новый импульс для развития муниципалитетов Ульяновской области», — уверен Сергей Морозов.

В ходе тематического мероприятия одно из первых соглашений было подписано между Ульяновской областью в лице губернатора и ООО «Золотой телёнок». Проект предполагает развитие предприятия по выращиванию крупного рогатого скота мощностью 3 тыс. голов в Тереньгульском районе. Объём инвестиций оценивается в 200 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест.

Закреплена договоренность с обществом ООО «Восток» по реконструкции животноводческого комплекса на 700 голов и строительстве овцеводческой фермы на 1 тыс. голов. В проект планируется вложить 100 млн рублей инвестиций. Также закреплены договоренности между министерством АПК и развития сельских Ульяновской области и компанией «ЭкоФермаРус» о строительстве в Новомалыклинском районе двух птицеводческих корпусов с объемом инвестиций 100 млн рублей и вместимостью по 45 тысяч голов. Ожидается, что это позволит трудоустроить 20 человек.

С ООО «Ульяновский ПлемПтицеРепродуктор» заключено соглашение о строительстве производственного комплекса по выращиванию птицы стоимостью 6,5 млрд рублей. Инвестор отмечает, что планирует построить фабрику по производству инкубационного яйца до 70 млн штук в год. По расчётам, в результате реализации проекта в бюджет области будет поступать около 400 млн рублей ежегодно, будет трудоустроено до 280 человек.

Кроме того, подписан документ о развитии рыбоводческого направления — разведения в Ульяновской области молодой стерляди и осетровых. Также профильное министерство и ООО «Ульяновскхлебпром» совместно обновят линии по производству подового хлеба, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 15 до 25 тонн в сутки, а также расширить ассортимент хлеба для населения. Объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей.

В целом это позволит создать в Ульяновской области около 360 новых рабочих мест. Отметим, что в регионе в январе-сентябре 2019 года организовано 20 373 новых рабочих мест, что составляет 89,7% от годового плана, который утвердил губернатор Сергей Морозов. В сфере малого и среднего бизнеса создано 14 439 рабочих мест, в рамках реализации инвестпроектов — 1898. К категории высокопроизводительных отнесены 5 тыс. рабочих мест.

По словам вице-премьера — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семёнкина, в рамках выставки более 20 региональных производителей пищевой и перерабатывающей промышленности представили местную продукцию. Также был представлен потенциал научных учреждений.

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