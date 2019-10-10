Сеул, , 15:53 — REGNUM 10 октября в столице Южной Кореи прошел корейско-колумбийский торгово-инвестиционный форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в форуме приняли участие 130 человек, включая представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA), министра торговли, промышленности и туризма Колумбии и представителей правительственного учреждения Колумбии ProColombia.

Известно, что в рамках данного мероприятия представители KITA и ProColombia подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны договорились укрепить деловое сотрудничество.

«Колумбия является третьим по величине рынков в Латинской Америке и населением около 50 млн человек. Мы надеемся, что с проведением данного форума число южнокорейских компаний, вышедших на колумбийский рынок, значительно увеличится», — отметили представители Корейской ассоциации международной торговли.

Отметим, что данный форум прошел в рамках 3-й годовщины подписания Соглашения о свободной торговле.

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