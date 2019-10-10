Москва, , 15:49 — REGNUM Новая модель внедорожника Aston Martin DBX стала доступна для заказа в России. Об этом сообщает пресс-служба АГ «Авилон».

Aston Martin DBX Abreview.ru

Дилер уже принял свыше 30 предзаказов на новый Aston Martin. Однако официально внедорожник будет представлен в декабре 2019 года.

«Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», — сообщил президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль.

Напомним, Авилон также занимается продажами люксовых автомобилей таких брендов, как «Аурус», Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati и Rolls-Royce. За январь-июль 2019 года компании удалось продать в России 13 200 новых машин и 4 200 подержанных авто.

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