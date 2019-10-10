Нарьян-Мар, , 15:34 — REGNUM Депутаты Ненецкого АО продлили договор с Архангельской областью об исполнении полномочий в округе. Решение принято на внеочередной сессии окружного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект соглашения, продлевающего срок договора между регионами, депутатам представила заместитель губернатора НАО Татьяна Логвиненко.

«В целях необходимости подготовки и внесения проекта закона округа о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов необходимо продление данного договора на один год», — отметила замгубернатора.

Напомним, договор о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации был подписан губернатором Архангельской области Игорем Орловым и временно исполняющим обязанности губернатора НАО Игорем Кошиным и одобрен Архангельским областным Собранием депутатов в июне 2014 года. Срок его действия — до 31 декабря 2021 года. По инициативе губернатора Архангельской области предложено продлить его без изменения содержания на год, до 31 декабря 2022 года. Это необходимо для планирования бюджетов регионов на ближайшие три года.

Документом предусмотрена передача Ненецкому АО государственных полномочий, которые ранее осуществлялись на территории округа Архангельской областью, с частичным зачислением в доход бюджета НАО налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории округа. Ранее средства в полном объёме зачислялись в бюджет Архангельской области.

Согласно договору, область получает от округа 65% налогов на прибыль организаций, 35% налогов на доходы физлиц, 2,5% налогов на добычу полезных ископаемых.

Все остальные налоги и сборы были распределены поровну от нормативов отчислений налогов.

«Срок действия договора истекает в 2021 году, и нам — Ненецкому округу, и Архангельской области нужно заниматься бюджетом на 2022 год. Продление необходимо, чтобы нам заниматься бюджетированием на трехлетний период… Если бы он не был продлен, то те суммы, которые мы оставляем в своем бюджете по распределению полномочий, ушли бы в Архангельскую область», — сказал вице-спикер заксобрания НАО Максим Арбузов.

Добавим, что принятое решение о продлении договора вслед за ненецкими депутатами рассмотрят парламентарии Архангельского областного собрания.