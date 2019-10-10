Тбилиси, , 15:33 — REGNUM За девять месяцев текущего года грузинские аэропорты обслужили более 4 миллионов пассажиров. Таким образом, пассажиропоток вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 9−10% ожидаемого прироста. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

По прогнозам Объединения аэропортов рост пассажиропотока за девять месяцев должен был достигнуть 14−15%. То, что темы роста резко снизились, связано с запретами на прямое авиасообщение с Россией, заявили в организации.

Тбилисский аэропорт за 2019 год принял почти 3 млн. человек (лишь на 0,68% больше аналогичного периода 2018 года), Батумский — более 524 тысяч (на 2,01% больше). Значительно вырос пассажирооборот в Кутаиси, где аэропорт принял почти 630 тыс. человек или 39,79% больше, чем в прошлом году. Рост пассажирооборота аэропорта Кутаиси связан с увеличением рейсов в направлении стран Европы.

Напомним, после антироссийских акций протеста в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Указ вступил в силу с 8 июля.

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