Москва, , 15:36 — REGNUM Постановление Госдумы о проверке работы страховщиков в области страхования ответственности застройщиков депутаты нижней палаты парламента обсудят на пленарном заседании 15 октября. Об этом депутаты договорились в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изначально к коллегам обратился глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») с предложением принять протокольное поручение и обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.

«57 млрд рублей было собрано страховщиками по страхованию ответственности застройщиков. На сегодняшний день в соответствии с законом, который мы приняли, 1,8 млрд рублей только перечислено. При этом нас беспокоят именно две компании, которые занимали более 80% этого рынка — это «Респект» и «Проминстрах», — отметил Николаев.

Так, по его словам, накануне принятия закона, обязывающей страховщиков отчислять средства в компенсационный фонд дольщиков, у компании «Респект» была отозвана лицензия. Затем суд признал этот шаг незаконным, однако средства так и не были перечислены.

«Вторая компания — это «Проминстрах», которая тоже лидировала. На сегодняшний день зависли решения на сумму порядка полмиллиарда рублей. И мы считаем, что нам необходимо все-таки вмешательство правоохранительных органов, чтобы они оценили действия руководства этих компаний, администрации этих компаний и правомерность такого поведения», — заявил Николаев.

Однако затем депутаты приняли решение не принимать протокольное поручение, а на следующем пленарном заседании 15 октября рассмотреть постановление Госдумы и привлечь к рассмотрению вопроса в том числе и Центробанк. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В число организаций, с которыми вы начнете работать, должен быть включен Центральный банк РФ, учитывая, что он отзывал лицензию», — отметил Володин.

Кроме того, по его словам, необходимо также изучить вопрос целесообразности иметь представителей Госдумы в Национальном банковском совете.

«Давайте мы при обсуждении проекта постановления, которое будет подготовлено, заслушаем наших представителей, которые входят в Национальный банковский совет и представляет Госдуму. И в случае, если мы увидим, что это представительство неэффективно, мы их отзовем», — заявил Володин.