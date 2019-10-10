Тамбов, , 15:33 — REGNUM Профильных специалистов по химии «новой формации» планируют выпускать Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина и производитель химической продукции — ПАО «Пигмент». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба компании.

Накануне стороны подписали соглашение о создании базовой кафедры, которое предусматривает введение в образовательную программу расширенной практической части. Таким образом, часть образовательного процесса будет проходить на химическом предприятии, а трудоустройство молодых специалистов начнется с 3−4-го курса.

«Для нас важны студенты-химики, которые вырастут в высокопрофессиональных специалистов и будут «двигать вперед» не только наше производство, но и весь промышленный комплекс региона», — сообщил генеральный директор ПАО «Пигмент» Андрей Утробин.

ПАО «Пигмент» — химическое предприятие, производит продукцию, представленную на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья. По итогам 2018 года признано одним из самых инвестиционно активных индустриальных предприятий Тамбовской области.