Найроби, , 15:36 — REGNUM Всемирный банк снизил свой прогноз экономического роста в странах Африки к югу от Сахары на 2019−2021 годы на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом, сославшись на замедление темпов роста инвестиций и неопределенность политики в мировой экономике. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирного Банка от 9 октября.

В своем заявлении представители Банка сообщили, что экономика региона, как ожидается, вырастет на 2,6% в этом году, а не на 2,8%, как это было спрогнозировано в апреле. Дальнейший прогноз роста — 3,1% в 2020 году и 3,2% в 2021 году, сообщалось в заявлении.

«Несмотря на некоторые улучшения, внешняя среда, как ожидается, останется сложной и неопределенной для региона», — говорится в докладе банка «Пульс Африки» за октябрь.

Снижение темпов глобального роста и падение цен на сырьевые товары, усугубляемое медленными темпами реформ в африканских странах, «оказывает давление на деловую активность во всем регионе», — сообщалось в заявлении банка.

Также рост экономик континента замедляют засуха, угрозы безопасности, рост стоимости государственных заимствований и частных инвестиций, передает агентство.

Представители Банка сообщили, что доля африканских стран, которые, как было установлено, находятся в состоянии долгового кризиса или высокого риска возникновения проблем с внешней задолженностью, удвоилась, однако темпы усугубления ситуации в этих странах снизились.