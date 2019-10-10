Москва, , 15:29 — REGNUM Делегацию Мордовии на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», в состав которой вошли руководители предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей отрасли, представители фермерских хозяйств, возглавил глава региона Владимир Волков. Продукция республиканских производителей на выставке была представлена 21 предприятием, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«За 20 лет, что Мордовия участвует в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», можно наблюдать уверенный рост уровня наших сельхозпроизводителей, которые представляют республику на этом масштабном мероприятии, объединяющем на своих площадках лучшие достижения агропрома всех регионов страны. И мы, безусловно, гордимся теми успехами, которые ежегодно демонстрируют здесь мордовские предприятия АПК», — сказал Волков.

Глава Мордовии принял участие в торжественном открытии мероприятия и в пленарном заседании I Международного агропромышленного форума. На полях форума Волков провел ряд рабочих встреч. В частности, прошла встреча с заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Обсуждались вопросы участия Мордовии в национальных проектах в части реализации программ жилищного строительства на селе.

Кроме того, состоялась встреча с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым, на которой речь шла о совместных проектах с Росагролизингом по поставке мордовским сельхозтоваропроизводителям техники и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Золотая осень», организованный Минсельхозом России, проходит в Москве с 4 октября. Основной зоной фестиваля стала ярмарка на Красной площади — в самом центре столицы появилось настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. В 2018 году на фестиваль «Золотая осень» в Москву приехали более 1 тыс. производителей из 55 регионов России. На площадках побывали 6,5 млн человек.