Нью-Дели, , 15:33 — REGNUM С начала реализации кроссоверов KIA Seltos в Индии дилеры получили рекордное количество заявок. Об этом сообщает пресс-служба KIA.

За полтора месяца дилеры в Индии приняли более 40 000 заявок на покупку KIA Seltos. Причем за первый день продаж южнокорейская компания приняла свыше 6 000 предзаказов на этот хэтчбек. А за первый осенний месяц 2019 года обладателями Seltos стали 7 754 жителя Индии. Кроме того, доля этой модели на индийском рынке за месяц составила 8,6% среди всех кроссоверов и внедорожников, реализованных в Индии за этот период.

Сообщается также, что местному подразделению южнокорейской марки пришлось подумать о расширении производства на индийском заводе KIA штате Андра Прадеш.

Напомним, что новый Seltos появился в продаже на индийском рынке 22 августа 2019 года.

Читайте также: Названа самая популярная в сентябре модель Hyundai в Индии