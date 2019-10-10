Махачкала, , 15:32 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за девять месяцев 2019 года составил 1 млн 147 тыс. 331 человек. Это на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе аэропорта.

Число рейсов за обозначенный период составило 9 тыс. 209, то есть на 22% больше, чем за первые три квартала 2018 года. Количество перевезенных грузов и почты составило более 2,8 тонн — рост 144%.

Напомним, «Махачкала» — это старейший и единственный на сегодня аэропорт в Дагестане. Отсюда выполняются рейсы в регионы России, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

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