Сеул, , 15:23 — REGNUM Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Южная Корея занимает 27-е место по объему налоговых льгот для НИОКР, проводимых крупными предприятиями страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Economic Research Institute.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2009 годом показатель Южной Кореи опустился на 13 ступеней вниз. С другой стороны, показатель Японии сократился лишь на три ступени до 14 места.

Известно, что правительство Южной Кореи предоставляет налоговые льготы компаниям в размере 0−2%, в то время как правительство Японии — до 14%.

Стоит отметить, что после 2013 года власти страны сократили сумму налоговых льгот с 3−6% до 0−2%, в то время как в Японии, напротив, увеличили с 8−10% до 6−14%.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.