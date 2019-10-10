Кито, , 15:16 — REGNUM Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador не может выполнить обязательства по поставкам нефти за рубеж из-за чрезвычайных обстоятельств. Об этом объявило министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с положениями форс-мажора компания уведомила всех партнеров о приостановке выполнения обязательств на период, пока текущие обстоятельства не изменятся. Условие форс-мажора отражено в договорах и защищает компанию от начисления пеней и штрафов.

В настоящее время у Эквадора заключены контракты с госкомпаниями Чили и рядом азиатских фирм.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за протестов в Эквадоре была приостановлена работа Трансэквадорской нефтепроводной системы (SOTE).

Читайте также: В Эквадоре назвали потери от приостановки работы нефтепровода