Киев, , 14:57 — REGNUM Россия «выкрутит руки» Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом 10 октября в Киеве заявил на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский.

«Пока против «Северного потока-2» ввели санкции именно США, и я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность, потому что вы знаете, что «Северным потоком-2» нам выкрутят руки, полностью. Россия нам сможет выкрутить руки. Это мое мнение», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что США предоставили Украине возможность покупать американский сжиженный газ. «Нас поддержала Америка и Варшава… Дания нас также поддерживает. У них такое же отношение к «Северному потоку-2», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре во время визита в США президент Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы поставки Украине американского сжиженного газа и угля. По его словам, Украина не может позволить себе зависимость от одного поставщика газа. 8 октября директор компании «Укртрансгаз» Сергей Макогон завил, что операторы ГТС центральной и южной Европы подтвердили готовность транспортировать до границы с Украиной 1,3 млрд кубометров газа в год через Трансбалканский газопровод.