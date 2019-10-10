Душанбе, , 14:52 — REGNUM Перепись населения и жилищного фонда Таджикистана пройдёт с 1 по 15 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Эмомали Рахмон.

Организация и проведение переписи на должном уровне поручена правительству страны. Исполнительные власти всех городов, районов и областей получили поручение главы государства оказывать всестороннее содействие госорганам статистики при проведении предстоящей переписи.

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Напомним, что предыдущая перепись населения в Таджикистане состоялась в 2010 году, когда численность населения страны составляла 7 миллионов 565 тысяч человек, что больше, чем в 2000 году, на 1 миллион 438 тысяч человек. В 2019 году численность населения превысила отметку в 9 млн. По последним данным, она составляет 9 миллионов 212,1 тысячи человек.

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